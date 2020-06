Grand Format : le succès du "made in France" dans nos assiettes

Le "made in France" s'est imposé dans nos assiettes ces dernières semaines. Le confinement nous a obligé à revoir nos pratiques alimentaires, à cuisiner des plats à la maison à partir de produits bio et locaux. Des habitudes que certains d'entre vous ont gardées. Reportage à Strasbourg.