Grand format : les bateaux réduisent leur vitesse pour lutter contre la pollution

90% des échanges mondiaux se font par voie maritime, un moyen de transport très polluant. Un armateur français a promu depuis trois ans un nouveau mode de navigation. Réduire la vitesse des navires permet de baisser de 60% la consommation des carburants et les rejets de gaz à effet de serre. C'est une mesure immédiate mais insuffisante face à la pollution générée par toute l'industrie maritime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.