Grand format : les régions vendent leur marque

Exit les souvenirs de vacances fabriqués en Chine, en ce moment le nom d'une région fait vendre. La Côte d'Azur, Paris, la Savoie ou encore les Hauts-de-France adoptent les codes de l'entreprise et développent leur marque. Dans tout l'Hexagone, les partenariats entre collectivités et entreprises sont en plein essor et la ville de Paris compte parmi les pionniers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.