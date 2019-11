Grand format : les solutions anti-gaspillages

Dans l'Hexagone, dix millions de tonnes d'aliments comestibles partent à la poubelle chaque année. Il est pourtant facile d'éviter ces gâchis, avec une attitude écoresponsable. Vendre les invendus aux épiceries anti-gaspillage, se servir d'une application pour les liquider, ou apprendre à cuisiner astucieusement. En un an, six boutiques anti-gaspi se sont ouvertes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.