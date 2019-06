Grand format : l'or, un bon filon ?

L'or est un métal très précieux souvent présenté comme une valeur refuge. Et si certaines personnes en portent peut-être quelques grammes sous forme d'alliance, la Banque de France en possède 2436 tonnes. Depuis cinq ans, le cours est au plus haut. Pour en savoir davantage sur ce métal, suivez notre reportage grand format en Suisse, dans un lieu où l'on coule des lingots d'or. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.