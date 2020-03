Grand format : mais pourquoi des Suisses viennent-ils jeter leurs déchets en France

En Suisse, pour jeter des ordures, il faut les mettre dans des sacs officiels qui coûtent plus de 20 euros par mois. À cette taxe au sac, s'ajoute un impôt pour la collecte des déchets qui peut atteindre près de 200 euros par an et par adulte. L'objectif de cette politique est d'inciter les résidents à réduire leur production d'ordures. Mais certains ne jouent pas le jeu et préfèrent se débarrasser de leurs déchets en France pour limiter les dépenses.