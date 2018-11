Grand Format : les massages à tous prix

Le massage est une discipline inventée par les Chinois il y a 5 000 ans. Près de trois millions de Français fréquentent régulièrement les spas et les instituts de bien-être. Et l'un des plus chics de la capitale se trouve au sous-sol de l'hôtel Royal Monceau. Le massage y est proposé au prix de 200 euros de l'heure en moyenne. Mais ce n'est pas uniquement un produit du luxe. Alors, pour combien d'euros peut-on se faire masser ? Est-ce réservé aux Citadins ? Comment choisir le soin adapté ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.