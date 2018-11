Grand format : comment mieux faire manger les enfants ?

C'est un chiffre en constante augmentation. Dans notre pays, un enfant sur cinq est en surpoids. Toutes les études le montrent : il est important d'adopter une alimentation saine et équilibrée dès le plus jeune âge. Comment convaincre nos enfants de manger des légumes, plutôt que de se ruer sur les frites et les nuggets ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.