Grand format : nos enfants sont-ils surprotégés ?

Contrairement aux années 1960, cela paraît inimaginable de laisser des enfants de primaire aller sans accompagnement à l'école. Seuls 11% d'entre eux y sont autorisés. Vos enfants devront pourtant apprendre à vivre de manière autonome, et vous parents, devrez apprendre à leur faire confiance. D'ailleurs de récentes études ont affirmé qu'un enfant qui prend des risques, même s'ils sont mesurés, aura plus confiance en lui et sera plus apte à affronter la vie à l'âge adulte.