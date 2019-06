Grand Format : ma nouvelle vie d'artisan

Presque six Français sur dix, c'est-à-dire 58%, affirment que s'ils en avaient la possibilité, ils pourraient devenir artisans. Certains ont franchi le cap. Ils se sont reconvertis et ont changé de vie. L'une de nos équipes a suivi deux cadres qui ont pris ce virage plutôt radical. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.