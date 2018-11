Grand Format : où vont nos médicaments ?

Sirops, crèmes, gellules, ... nous entamons en moyenne 42 boîtes de médicaments par an. Et 80 % de nos compatriotes rapportent les médicaments qu'ils n'utilisent plus chez leurs pharmaciens. D'ailleurs, la loi impose à ces derniers de les reprendre. Alors, que deviennent les millions de boîtes récupérées ? C'est le Grand Format de ce mardi 6 novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.