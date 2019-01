Grand format - Le permis pas cher, ça marche ?

Dans notre pays, un million de personnes passent chaque année l'examen du permis de conduire. C'est un poste de dépense très important, avec plus de 1 500 euros. Une réforme récente devait permettre d'obtenir ce document à moindre coût. A-t-elle tenu ses promesses ? Quelle formule choisir pour ne pas se ruiner ? Nos reporters se sont penchés sur ces questions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.