Grand Format : pourquoi le sable est-il si précieux ?

Après l'eau, le sable est la deuxième ressource naturelle la plus utilisée de la planète, devant le pétrole et le gaz. On en extrait 40 milliards de tonnes dans le monde, soit le double de ce que les fleuves rejettent dans les océans en terme de sédiments. Ainsi, il existe un risque de pénurie mondiale. Pour l'économiser, certains ont donc adopté la solution du recyclage.