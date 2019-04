Grand format : la production de vélo "made in France" en plein essor

Mécanique ou électrique, à l'achat ou en libre-service, le vélo s'impose de plus en centre-ville. En 2018, il s'en est vendu près de trois millions. Pour les produire, nos usines tournent à plein régime, mais font face à des milliers de vélos à bas prix, importés d'Asie. Comment notre vélo a-t-il résisté à la concurrence face à ce marché convoité ? C'est notre enquête Grand format de ce mardi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.