Grand Format : les produits destinés aux femmes sont-ils plus chers ?

Dans l'égalité entre hommes et femmes, il reste encore de grands progrès à faire, y compris dans les détails de la vie quotidienne. À titre d'exemple, pour acheter des produits identiques, les femmes dépensent en moyenne 1000 euros par an de plus que les hommes. On appelle cela la "taxe rose". Un sujet traité par notre Grand Format de ce lundi 8 octobre 2018. Alors, doit-on payer plus cher parce qu'on est une femme ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.