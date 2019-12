Grand format : quel bouchon pour les bouteilles de vin ?

Le bouchon joue un rôle capital dans le vieillissement du vin. Il doit être hermétique au liquide, maîtriser le passage de l'air et rester fiable avec le temps. Le liège est le préféré des Français, mais le choix est plus nuancé chez les professionnels. En 2018, les trois géants du secteur ont vendu plus de dix milliards de bouchons et seuls 22% étaient en liège naturel. Cette méthode est en perte de vitesse dans le monde, mais pas dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.