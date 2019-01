Grand Format : les robots remplaceront-ils les médecins ?

Un objectif, un endoscope, et une batterie clipée sur un téléphone portable. Cet appareil, conçu par un ORL, prend en photo des tympans et pose un diagnostic tout seul. Grâce à un logiciel embarqué, l'appareil dépiste les otites, les perforations ou des maladies plus graves. L'invention serait bien utile dans une zone où il n'y a plus de médecins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.