Grand format : ma vie avec 1 600 euros

La plupart des foyers qui gagnent 1 600 euros par mois ont du mal à s'en sortir, malgré la baisse des cotisations salariales et la revalorisation des salaires. Sandra Maronne, Yannis Salmon et Céline Latour sont trois de nos concitoyens dont le revenu avoisine le salaire médian des employés. Ils ont tous le sentiment de s'appauvrir.