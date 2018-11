Grand format : la vie à Alès dans le Gard

Dans la commune d'Alès, 40 000 habitants, le taux de chômage fait partie des plus élevés du pays, 15,3%. Six foyers sur dix sont non-imposables. Les habitants que nous avons rencontrés ont dû renoncer à beaucoup de choses et font attention à chaque dépense. Même avec un revenu plus important, leur consommation baisse. Et cela a un impact direct sur les commerces et la bonne santé de l'économie locale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.