Grand format : ma vie de jeune à la campagne

À la Mission locale de Vouzier, une commune située en territoire enclavé, ils sont une dizaine à bénéficier du dispositif Garantie jeunes. Ils reçoivent l'aide à la mobilité, car la gare est fermée depuis 1969 et les rares bus n'assurent que le transport scolaire. Cette localité n'a également qu'un seul lycée proposant des classes post-bacc.