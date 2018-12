Grand format : ma vie de mère célibataire

Sur tout le territoire, on compte près de deux millions de mères célibataires. Celles-ci ont souvent du mal à boucler leur fin du mois. Elles étaient nombreuses parmi les "gilets jaunes". Nos journalistes sont allés à la rencontre de trois de ces femmes. Ils nous livrent leur quotidien et leurs difficultés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.