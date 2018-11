Grand format : ma vie de patron de PME

Dans la commune de Thouars, il y a un peu plus de 250 entreprises pour 10 000 habitants. En centre-ville, les commerces ferment les uns après les autres. Certains résistent encore mais avec difficulté. Les patrons de PME que nous avons rencontrés ne manifestent pas avec les "gilets jaunes", mais ils partagent leur inquiétude. Ils se plaignent du niveau des taxes et des impôts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.