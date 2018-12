Grand format : ma vie de retraité

En France, la retraite moyenne est de 1 389 euros bruts par mois. C’est l’une des plus élevées en Europe. Mais de plus en plus de bénéficiaires se retrouvent sur le fil. Nos trois retraités de Saumur ont donc trouvé un complément de revenu ou une astuce pour tenter de s’en sortir. Ils se sont mis à la culture de potager, le ménage chez des particuliers ou encore la formation des jeunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.