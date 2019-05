Grand format : le vin, un investissement qui rapporte ?

Les vins tricolores ont tellement la cote aujourd'hui qu'ils s'arrachent même aux enchères. Des internautes du monde entier se battent sur les sites de vente en ligne pour en avoir. Une demande mondiale qui tire encore plus les prix à la hausse. Mais les arnaques sont nombreux sur Internet. Même si le risque zéro n'existe pas, on peut s'en rapprocher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.