Grand frisson : on a testé le parapente acrobatique

Christophe sera notre moniteur. Il nous emmène à 1 800 mètres d'altitude et commence par nous expliquer son plan de vol audacieux. Le palmarès de ces deux athlètes de rang mondial est plutôt rassurant. Par temps calme, la pratique de la voltige présente très peu de risque. Au moment du décollage, chacun sa mission. Christophe doit manœuvrer la voile, notre journaliste doit l'aider à prendre de l'élan. Une fois en l'air, l'appréhension disparaît complètement, et avec elle les idées reçues sur le parapente. Il est possible de voler très près d'une autre voile sans prendre de risque pour ces professionnels de la voltige. Mais une fois que nous atteignons notre zone d'évolution, il n'est plus question de se laisser porter. Christophe utilise des bulles d'air chaud pour gagner en altitude. Il oriente la voile avec des commandes pour reprendre de l'élan après chaque figure. Les sensations ressemblent à celles des montagnes russes. Le cœur se soulève, et la force d'accélération, la même que celle ressentie par un pilote de Formule 1, donne l'impression d'être écrasé. Christophe, lui, a l'habitude, mais l'enchaînement des figures peut provoquer un léger mal de l'air. Aujourd'hui, Antoine et Christophe ne pratiquent l'acrobatie que pour le loisir. Ils ont pour nouveau projet de parcourir le monde en parapente, de sommet en sommet. Il y a deux ans, les frères Tricou avaient étendu leur terrain de jeu au Népal sillonnant l'Himalaya d'un pic à l'autre. Ils comptent y retourner cet automne pour faire découvrir le parapente aux habitants des villages qu'ils survoleront.