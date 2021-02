Grand froid : jusqu'à -16ºC ressentis dans le nord

La journée de ce mercredi a encore été glaciale dans le Nord. La température réelle est de -7ºC. En revanche, les températures ressenties sont différentes. -4ºC, -8ºC ou -9ºC... Chaque individu a ses propres sensations. Le pire est l'arrivée de cette terrible bise, un vent polaire venu de Sibérie qui picote. Ce qui n'inquiète pas les sportifs. Si certains sont même encore en short comme en plein été, d'autres sont bien emmitouflés. Et quand on ne court pas, on sort forcément bien couvert de la tête aux pieds. Scène étonnante à Lille, en passant, nous avons vu ces enfants au loin sur un plan d'eau qui s'est transformé en patinoire. C'est également le cas en plein centre-ville où une fontaine est gelée, figée par des températures négatives depuis plusieurs jours. Et les plus courageux, qui travaillent à l'extérieur, s'activent et se réchauffent comme ils le peuvent. Avec les mains dans la glace, ce poissonnier avait encore plus froid ce mercredi matin au marché. En début de soirée, la température à Lille a descendu jusqu'à -4ºC, ressentie -6ºC. Et elles vont encore chuter cette nuit. Aucune température positive n'est attendue dans le département avant samedi.