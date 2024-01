Grand froid : les Français se préparent

C'est une livraison de dernière minute pour Claudine Mioche, elle en est ravie. Pour affronter les températures glaciales, elle refait ses stocks de bois. Dans sa région, en Auvergne, il fera jusqu'à -10° la semaine prochaine. Et elle n'est pas la seule, car depuis quelques heures, Pierre Giacomello, livreur de bois chez “Dômes Bois de chauffage", est débordé par les commandes. La France se prépare aux grands froids, les tenues d'hiver sont enfin de sortie. Et ce n'est qu'un début. À quoi faut-il s'attendre ? D'Est en Ouest, des températures négatives sont prévues dès demain 7 janvier, dans la soirée. Il fera -4°C à Rennes, -2°C à Paris et -1°C à La Rochelle. Le pic de froid est attendu mardi, jusqu'à -15°C ressenti la nuit, dans l'Est. À Metz, quelques sportifs s'offrent une dernière course. Demain, il fera sur les lieux jusqu'à -2°C, et cet épisode de froid va durer toute la semaine. Tatiana SIlva, journaliste Météo, nous explique que c'est la première fois, depuis cet hiver, qu'il va faire froid, tant la nuit que la journée. Des températures jamais atteintes depuis six ans. Plusieurs départements, comme le Haut-Rhin ont déclenché le plan grand froid dès aujourd'hui. TF1 | Reportage E. Despatureaux, F. Mignard