Grand nettoyage avant le printemps : le carton de la location de garde-meubles

Ils sont de plus en plus nombreux en ville, comme à la campagne. Dans l’ouest lyonnais, des box de stockage ont des allures de coffre-fort. Sylvain habite à une dizaine de minutes en voiture de son quatre mètres carrés qu’il loue pour 112 euros par mois, un investissement pour alléger son appartement sans avoir à s’inquiéter des vols et des dégradations pour ses biens. Depuis l’ouverture le mois dernier, 75% des box ont été louées. Ce secteur est en croissance de 15% par an. En cause, des problèmes de logement dus à la crise immobilière. C’est aussi le même constat dans les grandes enseignes : le stockage attire de nombreux clients, toujours en quête d'espace. Mais quand le système D ne suffit plus chez soi, certains optent pour stocker chez d’autres particuliers à proximité. Rendez-vous chez Jean-Bernard, père et fils. Tous deux louent les plus de 200 mètres carrés d’une ancienne menuiserie à une quinzaine de clients, comme Arthur. TF1 | Reportage E. Regaud, B. Gereys