Grand Ouest : alerte aux crues

Ce que nous voyons en image n’est pas un lac, mais le jardin de Françoise. Dans la commune de Poyanne, dans les Landes, depuis plusieurs jours, les pluies sont si fortes qu’elles font déborder les cours d'eau. C’est le même décor à quelques kilomètres de là. Il est impossible d’aller plus loin. Il n’y a pas de circulation sur la route. Avec les fortes pluies, le talus s’est effondré sur la chaussée. Dans l'après-midi de ce dimanche 25 février, à Dax, l'Adour est sorti de son lit et a envahi les berges. Ce qui surprend, car habituellement, c’est beaucoup plus bas. Autre département fortement touché par les pluies ces derniers jours, les Deux-Sèvres où de nouvelles précipitations sont attendues. À Saint-Maixent-l'École, le maire, Stéphane Baudry, redoute les prochaines heures. Les agents de la ville doivent faire vite pour condamner certaines rues inondables. Le département des Deux-Sèvres est en vigilance orange pour risque de crue, jusqu’à ce lundi 26 février. Thierry, un habitant que nous avons interviewé, appréhende la nouvelle montée des eaux, car le seul moyen pour rentrer chez lui est de traverser le petit pont, en images. TF1 | Reportage J. Quancard, A. Vieira, M. Giraud