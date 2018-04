Grand Paris Express : l'incroyable machine au coeur du chantier

Le grand chantier du Grand Paris Express a commencé il y a quelques mois et va durer dix ans. Un projet qui va bouleverser la vie des douze millions d'habitants de la région parisienne. Ce chantier titanesque n'est possible que grâce à une machine grande comme un paquebot: "le tunnelier". Haut de dix mètres et long de cent mètres, cet engin a été fabriqué en Allemagne, à une heure de Strasbourg. Ces tunneliers devraient permettre la réalisation en moins de vingt ans du plus grand projet d'infrastructure en Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.