Grande-Bretagne : des visas de travail pour pallier le manque de main d’œuvre

Voir une station de service hors d'usage est devenu banal en Angleterre, puisque les organisations estiment que 50 à 90% des stations de service manquent de carburant. Pour éviter de nouvelles scènes de panique, le gouvernement va accorder en urgence 5 000 visas temporaires à des chauffeurs routiers européens. C'est le nœud du problème. Il y a bien du carburant, mais pas assez de personnel pour le conduire jusqu'aux stations. À cause du Brexit, les Européens, essentiels pour ce secteur, font face à des démarches complexes pour venir travailler en Angleterre. Il manquerait 100 000 routiers et le pays s'affole. Le problème est amplifié aussi par le Coronavirus. Ainsi, des milliers d'examens ont été annulés. Certains centres ont désormais du mal à suivre avec la hausse des demandes par rapport à avant la pandémie. L'armée pourrait être mobilisée pour faire passer les tests aux candidats. À long terme, le gouvernement souhaite que les entreprises de transports augmentent le salaire des chauffeurs pour attirer des Britanniques, mais former suffisamment de monde pour sortir de la crise pourrait prendre beaucoup de temps.