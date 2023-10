Grande-Bretagne : explosion spectaculaire dans le ciel d'Oxford

Une immense boule de feu illumine la nuit anglaise près d'Oxford, elle est visible à des kilomètres. Un couple en voiture a assisté à l'explosion. "Il y avait beaucoup d'éclair tout autour de nous. Puis, un très gros éclair nous a éblouis et le ciel est devenu orange... On se sentait en sécurité, mais on arrivait à ressentir la chaleur là où on était", raconte Stuart Reid, le mari. Hier soir, au nord-ouest de Londres, la foudre est tombée sur un site de méthanisation, qui est aujourd'hui partiellement détruit. C'est la combustion du gaz, qui s'est échappé des cuves, qui a provoqué les immenses flammes. Il a fallu la nuit entière aux pompiers pour éteindre l'incendie. Aucune victime n'est à déplorer. Même si ces accidents sont extrêmement rares, certains pays préfèrent ne prendre aucun risque. En Allemagne, des entreprises sont spécialisées dans l'installation de paratonnerre autour des réservoirs de biogaz. En France, il n'y a aucune obligation, à moins qu'un risque lié à la situation géographique, trop orageuse par exemple, l'impose. Les assurances recommandent, dans tous les cas, d'équiper ces lieux sensibles. TF1 | Reportage I. Bornacin, P. Bazerque