Grande distribution : Carrefour veut donner un travail à 15 000 jeunes

Dans l'hypermarché Carrefour de Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise), un salarié sur quatre a moins de 25 ans. En 2021, ils seront une trentaine de plus. Thomas Brun, le directeur du magasin, lancera dès janvier une campagne de recrutement. Elle concerne notamment des métiers de bouche. Selon ce responsable, l'avantage de recruter des jeunes est qu'on peut les accompagner tout au long de leur carrière. L'autre avantage de l'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans, c'est l'aide de 4 000 euros par an versée à l'entreprise. Ainsi, le groupe Carrefour va recruter 15 000 jeunes, dont la moitié viendra de quartiers dits défavorisés. À la mission locale de Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise), une commune où le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne nationale, l'annonce tombe à pic. Mélissa Cardin, chargée des relations entreprises de ladite mission locale, explique que sur différents postes très peu d'expérience est demandée. Et cela correspond en tout point aux profils accompagnés par la mission.