Grande distribution : des promos plutôt qu'une baisse des prix

Votre panier de courses est moins cher. Au total, 1 000 produits de grandes marques ont baissé dès la fin du mois ou plutôt en promotion jusqu'à l'automne. Les clients du supermarché sont partagés. Après des semaines de négociations, poussées par Bercy, 39 industriels ont consenti à faire un geste. Parmi eux, Bonduelle, Lesieur ou Danone avec des baisses de 10 % à 18 % en moyenne, sur leurs conserves de légumes, leurs huiles de tournesol ou encore leurs crèmes dessert. La promotion plus tôt que la baisse de prix. Voici comment un industriel de l'agroalimentaire a justifié son choix " On n'a pas assez de visibilité sur l'inflation pour baisser les prix sur le long terme". Une incertitude sur le cours des matières premières est l'explication donnée par le représentant des industries alimentaires, Jean-Philippe André. Un effort, ce n'est pas l'avis des grandes enseignes que nous avions contactées. Elle estime avoir déjà fait leur part avec leur panier anti-inflation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payró, F. Moncelle