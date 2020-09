Grande distribution : la fin d'un modèle ?

Pour beaucoup de consommateurs, la tendance est désormais aux commerces de proximité, dans le supermarché du coin. Les sorties en très grandes surfaces se sont raréfiées. Avec l'arrivée du drive et des sites de vente en ligne depuis une dizaine d'années, les enseignes traditionnelles de la grande distribution se sont fait bousculer par de nouveaux concurrents. Pour se moderniser et s'adapter aux nouveaux modes de consommation, certains hypermarchés innovent déjà. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.