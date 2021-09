Grande distribution : la guerre du discount

Moins de quatre heures après son inauguration, c'est l'embouteillage aux caisses de Supeco, un supermarché discount. Les clients se pressent pour profiter de prix défiant toute concurrence. "Je l'ai vu à un peu moins de 2 euros le kilo dans un autre supermarché. Là, c'est 99 centimes", a indiqué une mère de famille. Le pari de l'enseigne, une offre de 3 500 produits, deux fois plus que les autres discounteurs. Peu de personnels, seulement une dizaine de salariés dédiés aux caisses, les produits sont laissés dans leurs cartons d'origine. "Ça demande beaucoup moins de temps en matière de manipulation que d'ouvrir des cartons pour mettre les produits un par un. Ça fait moins d'heure travaillée", a expliqué Éric Bouin, directeur de l'enseigne discount Supeco. En deux ans, Carrefour a ouvert 19 magasins comme celui-ci. Le groupe veut conquérir un marché du discount très porteur, onze milliards d'euros chaque année. Mais la bataille est rude. À moins de deux kilomètres, ses concurrents Lidl et Aldi ont eux aussi un magasin. Et ses poids lourds du discount ne se contentent plus des zones industrielles. Ils sont partis à l'assaut des centres-villes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.