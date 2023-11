Grande distribution : les marques trop gourmandes épinglées

Être en tête d'affiche dans les rayons, des grandes marques s'en seraient bien passé. A y regarder de plus près, ce n'est pas pour faire leur promotion. En détournant un célèbre slogan, un supermarché a décidé de retirer une soupe de ses rayons et dénonce de possibles nouvelles hausses de prix allant jusqu'à 39%. Mais cette campagne de dénonciation peut-elle faire changer d'avis les industriels ? C'est ce qu'espère le distributeur, qui a choisi d'afficher les marques à chaque fois qu'une augmentation lui semblait injustifiable. "Les matières premières et les emballages sont orientés à la baisse, les produits devraient baisser", estime Jean-François Soudais, vice-président d'Intermarché et Netto. C'est le cas du célèbre savon Le Petit Marseillais, accusé dans les rayons d'être fada sur ses prix. La marque nous a répondu aujourd'hui et explique que le contenu du produit a changé. "Il s'agit d'une nouvelle formule plus naturelle et plus responsable d'un point de vue environnemental", dit-elle. TF1 | Reportage J. Corbillon, K. Jinlack, B. Chastagner