"La Grande explication" : une émission spéciale "gilets jaunes" sur LCI

"La Grande explication", c'est le nom choisi par LCI pour qualifier ce premier face à face entre les membres du gouvernement et six "gilets jaunes" venus d'un peu partout dans notre pays. Comme son nom l'indique, cette émission est l'occasion pour eux de dialoguer et de s'expliquer en direct et sans tabou. Tout sera mis sur la table. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.