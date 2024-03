Grandes marées décennales : la beauté fragile de nos côtes

C’est un phénomène exceptionnel. À Saint-Gilles-de-Vie, en Vendée, la plage a complètement disparu sous les faits des grandes marées. Quand le coefficient est à 110, c’est promenade les pieds dans l’eau pour les badauds, et douche assurée pour ceux qui s’approchent un peu trop près. Chez les restaurateurs, l’heure n’est pas à la contemplation, mais à l’action. Planches de bois, sacs de sable, chacun se barricade. À Capbreton, dans les Landes, l’océan se déchaîne. Les vagues ont atteint les cinq mètres de haut aujourd’hui. Par sécurité, l’accès au front de mer a été fermé. Et ce n’est qu’un début. Les coefficients iront jusqu’à 117 mercredi, contre 110 ce dimanche. En ce moment, la terre, la lune et le soleil sont alignés. Et avec l’équinoxe de printemps, le soleil exerce une attraction plus forte sur la terre. Ce qui a pour résultat l’effet des marées encore plus importantes. Voilà pourquoi le Mont-Saint-Michel est redevenu une île ce soir. TF1 | Reportage J. Roux