Grandes marées : des coefficients exceptionnels sur le littoral

Des maisons encerclées par les flots à quinze kilomètres des côtes. À Attin, dans le Pas-de-Calais, la marée est si forte qu'elle fait gonfler les cours d'eau jusque dans les terres. Rien n'arrête le déferlement. Une digue est même entièrement submergée. Certains habitants ne peuvent plus accéder à leur logement. C'est le cas de Louisette, prise au piège au bout d'une rue. Le seul moyen pour se déplacer, c'est le motoculteur d'un voisin. Aux Sables-d'Olonne aussi, ces grandes marées ont laissé des traces. Les fondations du remblai ont été brisées par la force du courant. Plus au sud, à Bordeaux, la rue se confond avec le fleuve. La Garonne a débordé ce mardi matin, offrant aux caméras des scènes de vie urbaines inhabituelles. Une partie des quais a été fermée aux voitures. Et même en pleine ville, interdiction de circuler à vélo. Lorsqu'elles ne font aucun dégât, ces marées sont aussi un spectacle. Inaccessible et coupé du continent, le Mont-Saint-Michel attirait ce matin les curieux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De Araujo, M. Debut, T. Chartier