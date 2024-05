Grandes Plaines : les chasseurs d'images au cœur des tornades

Immobilisé en rase campagne, à la merci du tourbillon. Pas de chance pour le conducteur d'un train, la tornade ne dévie pas, elle les engloutit. Accroupi derrière le pupitre de commande, sous le bombardement des débris qui frappent la locomotive, il n'y a plus qu'à attendre. Heureusement, le pare-brise résiste. Le 26 avril, le Nebraska a été parcouru par une série d'épisodes violents. Des colonnes, parfois gigantesques, avec à l'intérieur des plus féroces, des vents au-delà de 420 km/h. Rien n'y résiste. Ces conditions dantesques font le bonheur des chasseurs d'orages. En quête d'images et d'adrénalines, ils s'approchent au plus près, au point souvent d'être les premiers sur les lieux d'accidents. Les grandes plaines du centre et du sud des États-Unis sont régulièrement dévastées. Cette fois, c'est la ville d'Omaha, 485 000 habitants. Sa banlieue et son aérodrome ont été balayés. Il y a eu 70 tempêtes en tout. Les dégâts sont énormes, d'autant que le bois, matériau principal des habitations, se disperse facilement. Par chance, le bilan humain est négligeable, trois blessés légers dans l'effondrement d'une usine. Mais le risque reste très élevé, avec de nouveau de nombreuses alertes aujourd'hui, jusqu'au Texas. TF1 | Reportage O. Santicchi