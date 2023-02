Grandes surfaces : à quand le panier anti-inflation ?

Ces étiquettes font désormais partie du décor. Présentes dans les rayons des magasins système “U”, elles signalent plus d’une centaine de produits, tous à prix bloqués. Mis en place depuis un mois, cette initiative séduit les clients. Ce dispositif correspond au panier anti-inflation souhaité par le gouvernement. Le principe, c’est de proposer une cinquantaine de références à des prix bloqués par l’enseigne, des produits d'hygiène, des produits frais, de l’épicerie et des surgelés. Chaque enseigne a jusqu’au 15 mars pour proposer son propre panier. Ce lundi 20 février, seul Système “U” est Lidl joue le jeu. Alors, quels sont les points de blocage ? Plusieurs enseignes disent avoir déjà mis en place des mesures contre l’inflation et conteste la mise en place d’un système uniforme. La renégociation des prix est aussi un autre argument avancé par les grandes surfaces. C’est toujours en cours avec les fournisseurs. La création d’un site Internet à l’initiative du gouvernement est aussi un troisième point de tension. Il permettrait de comparer les prix des paniers anti-inflation. Ce comparateur est vu d’un très mauvais œil par les distributeurs. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Moncelle, C. Blanquart