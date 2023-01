Grandes surfaces : la fin des super promos ?

Alors que les prix flambent, ce sont souvent elles qui guident vos achats. "Quand je fais mes courses, je choisis un produit en promotion ou pas trop cher", confie une mère de famille. Et pourtant, des députés veulent limiter les promotions sur les produits d'hygiène. Les offres de réduction passeraient de 45% à 34% maximum pour éviter des prix de vente trop bas pour les fabricants. Un gérant de magasin trouve cette proposition étonnante. "Tout d'un coup, on nous sort une proposition de loi qui vise à faire plaisir aux grands industriels multinationaux pour qu'ils puissent augmenter leurs résultats, et donc ça va générer une inflation terrible, complètement à rebours de ce qu'il faudrait faire", estime Didier Duhaupand, président - Les mousquetaires/Intermarché. La mesure existe déjà dans l'alimentaire. Depuis 2018, les promotions sont limitées à 34% pour mieux rémunérer les agriculteurs. Les industriels de l'alimentation estiment qu'ils font déjà le maximum. Autre mesure défendue par les députés, prolonger l'interdiction pour la grande distribution de vendre à perte. TF1 | Reportage L. Deschateaux, M Debut, F. Chadeau