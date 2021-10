Grandes surfaces : les produits "premier prix" plus chers ?

Ce ne sont que quelques centimes sur des articles de marques distributeurs. Mais touchant des produits de base bon marché, ils semblent beaucoup plus lourds. Un paquet de spaghetti par exemple peut vous coûter aujourd'hui 10 centimes d'euros de plus début septembre. En cause, la flambée mondiale du blé. Même un patron de hard discount a dû en répercuter une partie. "Le produit qui a augmenté le plus, c'est le blé dur. Il a pris à peu près 40%, ça s'est forcément répercuté sur les achats de pâtes. Si ça dure sur quelques années, il faudra un moment ou un autre nous aussi répercuter ces hausses. Mais pour l'instant, on fait tampon", déclare Michel Biero, directeur exécutif de Lidl France. Mais pour combien de temps encore ? Côté fabricants, les fournisseurs de la grande distribution subissent de plein fouet les augmentations de l'énergie, des matières premières et même des emballages. Pour un représentant des PME, l'augmentation est inéluctable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.