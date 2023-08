Grandes surfaces : pas de baisse de prix avant 6 mois ?

On nous avait promis un septembre vert, mais la baisse des prix se fait attendre et cela pourrait même durer jusqu'en mars 2024. C'est inconcevable pour le gouvernement. Alors que les grandes distributions et les industriels se renvoient la responsabilité, Bruno Le Maire, leur demande d'avancer les négociations commerciales, qu'ils se mettent d'accord sur de nouveaux tarifs, non pas en mars comme prévu, mais fin décembre 2023. Du côté des industriels, la requête passe mal. Cela reste compliqué pour eux de baisser les prix. Si on avance les négociations, la pression va être très forte. Reçus ce matin par Bruno le maire, les acteurs de la grande distribution se sont dits prêts à faire des efforts. Les supermarchés comme Carrefour, Intermarché ou encore Lidl ont accepté de doubler le nombre de produits de leurs paniers anti-inflation."Les baisses que vous voyez dans les magasins, les petites baisses, ce sont nos marges, donc il faut maintenant que les industriels fassent leur part.", appuie Michel Biero, directeur exécutif Lidl France. Des industriels seront reçus, le jeudi 31 août, à Bercy, pour discuter d'un éventuel nouveau calendrier des négociations. Tf1 | Reportage L. Kebdani, F. Moncelle, C. Aguilar