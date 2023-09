Grandes surfaces : qui est vraiment la moins chère ?

À la télévision, à la radio, dans les catalogues, chaque grande enseigne nous assure la même chose, elle est "la moins chère". Vérifions qui dit vrai. Dans sa dernière campagne publicitaire Lidl se vante d'avoir des prix plus bas que chez Leclerc. Pour ces petits pains, c'est vrai. En revanche pour une barquette de lasagnes, c'est faux, le prix est le même. Pour une pâte à tartiner, le prix revient plus cher le kilo chez Lidl. Ces déclarations ne plaisent pas à la concurrence. "Lidl a toujours refusé de transmettre ses données de sorties de caisses. Aujourd'hui, il sort un obscur comparateur de prix. Sérieux ?", déclare Dominique Schelcher, PDG de Système U. Les distributeurs ont-ils le droit de diffuser ce genre de publicité ? Oui, mais la pratique doit rester encadrée selon maître Guillaume Gouachon, avocat spécialiste du droit de la consommation. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 300 000 euros d'amende. Dans ce florilège d'annonces de comparaisons, y a-t-il vraiment une enseigne plus avantageuse ? Pour faire des économies, ne vous arrêtez pas aux publicités. TF1 | Reportage L. Kebdani, E. Fourny, R. Sygula