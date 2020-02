Grandes surfaces : une étiquette pour le bien-être animal

Une étiquette a été conçue en partenariat avec quatre ONG qui militent pour un élevage plus respectueux du bien-être animal. Avec des notes allant de A à E, elle fonctionne un peu comme le Nutri-score. Elle ne concerne pour l'instant qu'un poulet sur dix vendu dans l'Hexagone. Elle se répand, mais elle dépend de la bonne volonté des marques. Trois acteurs de la grande distribution en font partie et trois grands producteurs de poulet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.