Grandes surfaces : vers un retour des méga promos ?

Un produit acheté, un produit offert. Des rabais de moins de 50% et même de moins 70%. Et si ces offres très alléchantes faisaient leur grand retour dans votre supermarché ? Depuis quatre ans, elles sont interdites. C'est 34% de remise maximum. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Économie souhaite faire marche arrière en autorisant des réductions plus généreuses, allant jusqu'à 50%. Les consommateurs interrogés par nos journalistes sur le sujet sont déjà très enthousiastes. Avec plus de 5% d'inflation, la grande distribution réclamait depuis des mois le droit de proposer des mégas promotions. Mais cette mesure peut-elle améliorer votre pouvoir d'achat ? Ce n'est pas si sûr selon Élisabeth Cony, fondatrice de Madame Benchmark. Pour cette dernière, cela ne changerait pas grand-chose pour les Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils auraient plutôt besoin de bons prix sur les produits de base. Elle rappelle que les promotions se font souvent sur des produits de grandes marques. Qu'en est-il du porte-monnaie des agriculteurs ? En 2018, le blocage des promotions à 34% devait leur permettre d'obtenir de meilleures rémunérations. Pour le principal syndicat agricole, revenir à des rabais de 50% fragiliserait encore un peu plus le secteur. Pour changer la loi, le gouvernement devra négocier avec l'ensemble des filières agricoles et la grande distribution. En attendant, des contrôles sont prévus chez les industriels et en supermarché pour traquer les hausses de prix abusives. T F1 | Reportage V. Dépret, M, Giraud, A. Janon.