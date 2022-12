Grandes villes : des RER pour quoi faire ?

Ils ressembleront comme deux gouttes d'eau au TER déjà bien connu des Alsaciens. D’ici quinze jours, les RER vont faire leur apparition. 800 trains supplémentaires circuleront par semaine. Mais quels services apporteront ces RER par rapport à l’offre existante ? Les mêmes trains mais plus fréquents, un tarif unique, plus d’arrêts donc davantage de personnes transportées. La région Grande-Est travaille sur ce projet depuis près de deux ans. Objectif affiché : désengorger les routes à l'entrée de la ville et réduire la pollution. Mais l’Alsace n’est pas la seule concernée. Où et quand ces RER seront-ils accessibles ? Une dizaine de projets sont à l’étude. Ils pourraient concerner Lille, Lyon, Bordeaux, mais aussi Grenoble, Rouen et Nantes d’ici 2030. Mais ces chantiers risquent d'être longs. Mais combien coûte un tel projet ? Les investissements seraient de 15 à 20 milliards d’euros. Il faudra acheter de nouveaux trains et construire de nouvelles voies ferrées comme dans certaines métropoles. Un budget cofinancé par l’État et les collectivités. TF1 | Reportage C. Gerbelot, J. Rieg-Boivin, P. Véron