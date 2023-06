Grandes villes : les RER sur la bonne voie ?

Le RER Strasbourg a été lancé il y a six mois. À l'image, rien ne le différencie d'un TER. La promesse était simple : un train toutes les quinze minutes aux heures de pointe. Mais le constat des usagers est sévère : "Beaucoup de suppression, des petites gares qui ne sont plus desservies... Depuis que ça a été mis en place, on prend la voiture plus souvent". C'est un comble, alors que le dispositif vise à réduire le nombre de déplacements en voiture. Au quotidien, certains peinent à voir le changement avec le réseau précédent. "C'est toujours le même train, toujours les mêmes horaires", confie un usager. En tout, 640 trains supplémentaires ont été ajoutés sur les 870 promis. La SNCF admet tout de même "une sous-estimation de l'ampleur et de la complexité du projet", à cause d'un manque de conducteurs et de matériels. Mais cela ne décourage pas les autres métropoles de se porter candidates. Dix d'entre elles veulent avoir leurs propres RER. Cela va coûter en tout 17 milliards d'euros, selon les chiffres du Conseil d'Orientation des Infrastructures. Une somme colossale. TF1 | Reportage S. Bougriou, F. Delpech, M. Fiat